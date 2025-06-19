شكرا لقرائتكم خبر عن 397 مليون جنيه دعما للتأمين الصحي على الطلاب في موازنة 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 والتي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تخصيص نحو 397 مليون جنيه لدعم نظام التأمين الصحي على الطلاب، وهو ما تتحمله الدولة سنويا عن اشتراكات التأمين لنحو 26.5 مليون طالب.

ويشمل هذا الدعم الطلاب في المدارس الحكومية، ورياض الأطفال المملوكة للدولة، والمدارس الخاصة الحاصلة على إعانة، ومعاهد الأزهر، وكذلك معاهد الأمن، وذلك بواقع 15 جنيها سنويا لكل طالب، بينما يُخصص مبلغ 24 جنيهًا سنويا لطلاب معاهد الأمن.

ويأتي هذا الدعم تطبيقا لأحكام القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي على الطلاب، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4709 لسنة 2022، الذي نص على ضم معاهد الأمن الصحي التابعة لوزارة الداخلية إلى مظلة التأمين الصحي للطلاب.

ويؤكد هذا التخصيص حرص الدولة على تعزيز الحماية الصحية للطلاب، وضمان استدامة الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة لهم.