اشار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الى ان "الرئيس د،نالد ترامب تعامل مع الصراع الإسرائيلي الإيراني ببراعة حتى الآن"٬ لافتا الى ان "إسرائيل تسيطر جوا ودمرت القيادة العسكرية والعلمية الإيرانية وأضرت بشدة بالبنية التحتية النووية".
ورأى انه "يجب التعامل مع موقع فوردو لتحقيق الهدف المشترك وهو ضمان إنهاء برنامج التخصيب النووي الإيراني"٬ معتبرا ان "قدرات واشنطن للهجوم على موقع فوردو الواقع تحت الأرض فريدة من نوعها ونحن وحدنا من نملكها".
كانت هذه تفاصيل خبر ليندسي غراهام: قدرات واشنطن للهجوم على موقع فوردو الواقع تحت الأرض فريدة من نوعها ونحن وحدنا من نملكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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