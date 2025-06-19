سائق حافلة يصطدم بجدار إحدى البنايات بعد ارتباكه لحظة سماع صفارات الإنذار

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بان سائق حافلة اصطدم بجدار إحدى البنايات بعد ارتباكه لحظة سماع صفارات الإنذار، اثر اطلاق ايران عدد من ال​صواريخ​.

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