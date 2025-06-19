وكالة مهر: استدعاء سفير سويسرا لدى طهران للاحتجاج على تصريحات ترامب

أفادت وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة أنباء مهر شبه الرسمية اليوم، بأن إيران استدعت السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية في البلاد للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "الاستفزازية".

وكان ترامب طالب إيران في وقت سابق "بالاستسلام غير المشروط".