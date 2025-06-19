أفادت وسائل إعلام إيرانية من بينها وكالة أنباء مهر شبه الرسمية اليوم، بأن إيران استدعت السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية في البلاد للاحتجاج على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "الاستفزازية".
وكان ترامب طالب إيران في وقت سابق "بالاستسلام غير المشروط".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة مهر: استدعاء سفير سويسرا لدى طهران للاحتجاج على تصريحات ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.