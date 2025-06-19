بيان لـ5 أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ: لن نصادق على أي تدخل عسكري يعرض الولايات المتحدة للخطر

نقل موقع "بوليتيكو" عن بيان لـ5 أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ التأكيد على أنهم "لن يصادقوا على أي تدخل عسكري يعرّض الولايات المتحدة للخطر".

وأضاف البيان أن "على الرئيس دونالد دونالد ترامب استئذان الكونغرس إذا فكر في جر البلاد للحرب".