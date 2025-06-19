نقل موقع "بوليتيكو" عن بيان لـ5 أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ التأكيد على أنهم "لن يصادقوا على أي تدخل عسكري يعرّض الولايات المتحدة للخطر".
وأضاف البيان أن "على الرئيس دونالد دونالد ترامب استئذان الكونغرس إذا فكر في جر البلاد للحرب".
كانت هذه تفاصيل خبر بيان لـ5 أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ: لن نصادق على أي تدخل عسكري يعرض الولايات المتحدة للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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