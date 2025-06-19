وول ستريت جورنال: ترامب سيتلقى إحاطة استخباراتية صباح اليوم

اشارت صحيفة وول ستريت جورنال الى انه "من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إحاطة استخباراتية في غرفة العمليات صباح اليوم الخميس".

وفي وقت سابق امس٬ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أبلغ كبار مساعديه بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران لكنه أحجم عن إصدار أمر نهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.