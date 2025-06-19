وجّه الجيش الإسرائيلي "إنذارات ​إخلاء​ عاجلة للسكان والعاملين والموجودين في منطقة أراك-خونداب"٬ مشيرا الى اننا "سوف نستهدف في أراك-خونداب بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".

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