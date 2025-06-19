اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن دبلوماسيين٬ الى ان "حزب الله لا يرغب في الانجرار لحرب أخرى ويريد التركيز على إعادة بناء قدراته".
واشارت الى ان "من المرجح أن تتغير حسابات مليشيات متحالفة مع إيران إذا انضمت واشنطن لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين: حزب الله لا يرغب في الانجرار لحرب أخرى ويريد التركيز على إعادة بناء قدراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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