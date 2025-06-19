وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين: حزب الله لا يرغب في الانجرار لحرب أخرى ويريد التركيز على إعادة بناء قدراته

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن دبلوماسيين٬ الى ان "​حزب الله​ لا يرغب في الانجرار لحرب أخرى ويريد التركيز على إعادة بناء قدراته".

واشارت الى ان "من المرجح أن تتغير حسابات مليشيات متحالفة مع إيران إذا انضمت واشنطن لإسرائيل".