ترامب: المسؤولون الإيرانيون يريدون لقائي لكن قد فات الأوان وأنا لم أتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربة على إيران

أشار الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، الى أن "هناك اجتماع خلال ساعة بشأن إيران وإسرائيل، ونحن لدينا خطة بشأن كل شيء لكن علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث".

وقال ترامب "إيران تريد الاجتماع وقد نفعل ذلك، ونحن لدينا أفكار بشأن ما سنفعله لكنني لم أتخذ قرارا بعد"، مضيفاً "إسرائيل تحقق الانتصار في حربها ضد إيران، ورئيس الأركان يتابع ما يحدث بين إسرائيل وإيران ويتفق معي".

وشدد على أنه "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا وكنت أود لو وقعوا على اتفاق في هذا الشأن، ولو حصلت إيران على أسلحة نووية فستستخدمها"، مضيفاً "لم أتخذ قرارا بعد بشأن شن ضربة على إيران، والمسؤولين الإيرانيين يريدون لقائي لكن قد فات الأوان".

وتابع "على الإيرانيين الاختيار بين الحرب أو السعي للحصول على سلاح نووي".