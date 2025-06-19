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“أونروا” تحذّر من نفاد المستلزمات الطبية الأساسية بغزة

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  • “أونروا” تحذّر من نفاد المستلزمات الطبية الأساسية بغزة 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أنّ قطاع الصحة في غزة يمر بوضع حرج، بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وأشارت “أونروا” في بيان لها اليوم، إلى أن (45) بالمئة من المستلزمات الأساسية في غزة نفدت، وقد ينفد نحو ربعها خلال (6) أسابيع، مؤكدةً أن مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد، فيما أن الاحتياجات ملحّة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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