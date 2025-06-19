وزير الخارجية العراقي دعا إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لمواجهة التحديات الراهنة

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب. وذكرت الخارجية في بيان، أن "وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي لبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما التغيرات التي طرأت على مجرى الحرب الدائرة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة".
وفي هذا السياق وبصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، دعا الوزير حسين إلى "عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر انعقاده في مدينة إسطنبول مطلع الأسبوع المقبل".
وأفادت الخارجية بأن "الاجتماع الطارئ يهدف إلى تنسيق المواقف العربية إزاء التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات الراهنة بروح جماعية ومسؤولة".
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