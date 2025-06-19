أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أبلغ كبار مساعديه في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بأنه وافق على خطط الهجوم على إيران لكنه أحجم عن إصدار أمر نهائي لمعرفة ما إذا كانت طهران ستتخلى عن برنامجها النووي.

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: ترامب وافق على خطط الهجوم على إيران لكنه ينتظر قرار طهران بشأن برنامجها النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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