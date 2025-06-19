بدء اجتماع مجلس الامن القومي الاميركي برئاسة ترمب حول الملف الايراني

بدأ اجتماع مجلس الامن القومي الاميركي برئاسة الرئيس الاميركي دونالد ترمب حول الملف الايراني. وفي وقت سابق، اعلن ترامب أنه لم يتخذ قرارا بعد في شأن مشاركة الولايات المتحدة في الضربات على إيران، محذرا من أن النظام الايراني الحالي قد يسقط نتيجة الحرب مع إسرائيل. وقال ترامب للصحافيين في البيت الابيض إن تغييرا للنظام الايراني "قد يحصل".

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