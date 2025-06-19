افادت وكالة "فارس" الايرانية بان المسيرات الإيرانية ذات الرؤوس الخارقة للتحصينات وجهت ضربات لأهداف في الكيان الصهيوني اليوم. الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام سورية بان الجيش الإسرائيلي اعترض مسيرتين إيرانيتين فوق بلدة سويسة جنوب القنيطرة.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة فارس: المسيرات الإيرانية ذات الرؤوس الخارقة للتحصينات وجهت ضربات لأهداف في الكيان الصهيوني اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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