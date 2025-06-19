"تسنيم": تشويش في بعض إشارات الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

أفادت وكالة "تسنيم"، عن "تشويش في بعض إشارات الأقمار الاصطناعية لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية".
ومنذ يومين، استهدفت إسرائيل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ما أسفر عن مقتل عدد من الموظفين، فيما زعم الجيش الإسرائيلي، أن "المبنى المستهدف تستخدمه القوات المسلحة الإيرانية لأغراض عسكرية".
وتقع مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإيرانية (IRIB) في المنطقة الثالثة في طهران، حيث تتميز بالكثافة السكانية، وهي إحدى مناطق العاصمة الـ21.
وفي وقت لاحق، أفادت قناة IRINN التلفزيونية الحكومية الإيرانية، وهي جزء من IRIB، بأن مجمع استوديوهاتها تعرض لضربة إسرائيلية.
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