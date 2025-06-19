نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريبا

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية نقلا عن مسؤول إيراني كبير، بان إيران ستقبل عرض الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ للقاء قريبا. وذكر المسؤول الايراني في حديثه الى "نيويورك تايمز"، الى ان وزير الخارجية عباس عراقجي سيقبل لقاءً مع ستيف ويتكوف او نائب الرئيس الاميركي جي دي فانس لمناقشة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

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