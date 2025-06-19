الجيش الإسرائيلي: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد

اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بانه تم رصد قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران، ولفت الى ان أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد. وافادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب وأماكن أخرى وسط إسرائيل.

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