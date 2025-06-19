ذكر أحد معاوني زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن أعضاء المجلس سيتلقون إحاطة سرية عن إيران الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت الذي تتبادل فيه الجمهورية الإسلامية وإسرائيل الهجمات منذ أيام.
وذكر شومر في وقت سابق أنه طلب مثل هذه الإحاطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه ترامب الإفصاح عما إذا كان اتخذ أي قرار بشأن الانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر معاون بالكونغرس: مجلس الشيوخ سيتلقى إحاطة سرية بشأن إيران الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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