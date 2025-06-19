اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول النزاع بين إسرائيل وإيران

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا جديدا صباح الجمعة حول التصعيد في ​النزاع بين إسرائيل وإيران​، وفق ما أعلنت الأربعاء بعثة غويانا التي ترأس المجلس في حزيران.

فبعد اجتماع طارئ أول عقد الأسبوع الماضي، تقرّر عقد الجلسة الجديدة الجمعة عند الساعة 10,00 (14,00 ت غ) بطلب من إيران أيدته روسيا والصين وباكستان، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة "فرانس برس".