اوضح مصدر دبلوماسي ألماني لـ"رويترز" إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء ​محادثات نووية​ مع نظيرهم الإيراني يوم الجمعة في جنيف. وذكر المصدر أن الوزراء سيلتقون أولا بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في القنصلية الألمانية بجنيف قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني. وأوضح المصدر أن الخطة تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر لرويترز: وزراء خارجية أوروبيون يعقدون محادثات نووية مع إيران يوم الجمعة في جنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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