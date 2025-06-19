الخارجية الايرانية تستدعي السفير الالماني بسبب تصريحات المستشار الالماني المؤيدة للهجوم الإسرائيلي

استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير الالماني في طهران بعدما أدلى المستشار الالماني فريديريك ميرتس بتصريحات تؤيد هجوم إسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

وذكر التلفزيون الرسمي "إثر التصريحات المهينة للمستشار الالماني دعما لعدوان تل ابيب على بلادنا، تم استدعاء سفير هذا البلد الى وزارة الخارجية".

وقال ميرتس الثلاثاء "هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابة عنا جميعا. نحن أيضا ضحايا هذا النظام في ​إيران​. هذا النظام، جلب الموت والدمار للعالم".