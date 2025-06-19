"تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيرة أخرى أطلقت من إيران

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيرة أخرى أطلقت من إيران".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي جنوبي الجولان خشية تسلل طائرات مسيّرة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق في ​​​إيران​​​ وترقّب احتمالية إعلان أميركا الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​ على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".