مصادر دبلوماسية لـ"الجزيرة": مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة بطلب من إيران

أفادت مصادر دبلوماسية لـ"الجزيرة"، بأن "​مجلس الأمن الدولي​ يعقد جلسة طارئة يوم الجمعة بطلب من إيران".

وكان قد اشار وزير الخارجية الإسرائيلي ​جدعون ساعر لمجلس الأمن، الى أن "لدى إيران خطة استراتيجية للقضاء على إسرائيل ولن نقبل التهديد بالإبادة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق في ​​​إيران​​​ وترقّب احتمالية إعلان أميركا الانضمام إلى الحرب، في حين يقوم الحرس الثوري الإيراني بالردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية منذ يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​ على أنّ "العقوبة التي أنزلها الشعب الإيراني وقواتنا المسلحة بالعدوّ، والتي يُنزِلونها به الآن، والتي أعدّوا لها خططًا للمستقبل، هي عقوبة قاسية أضعفته. حتى إنّ تدخّل أصدقائه الأميركيين في الساحة وتصريحاتهم، دليل على ضعفه وعجزه".