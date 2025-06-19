الإليزيه: فرنسا ستطلق مبادرة لاقتراح تسوية تفاوضية بين إسرائيل وإيران

طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من وزير الخارجية جان-نويل بارو أن يطلق "في الايام المقبلة مبادرة، مع الشركاء الاوروبيين القريبين، لاقتراح تسوية تفاوضية ملحة في شكل ينهي النزاع" بين اسرائيل وايران.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع والامن القومي في الاليزيه، أعرب ماكرون "عن قلقه حيال التصعيد القائم، مع ضربات إسرائيلية على مزيد من الاهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي والبالستي الايراني، وعدد متزايد من الضحايا المدنيين في ايران واسرائيل"، معتبرا أن "من الضروري وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية"، وطالبا من وزارة الخارجية "اتخاذ التدابير الضرورية" لتسهيل مغادرة المواطنين الفرنسيين لايران واسرائيل.