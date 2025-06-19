رئيس المركزي الاميركي يحذر من المبالغة في الاعتماد على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول من المبالغة في الاعتماد على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي يمكن أن تتغير بناء على البيانات الواردة لا سيما على صعيد التضخم.
وفي اليوم الذي كرر فيه البنك توقعاته بأن سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير سينخفض مرتين هذا العام، قال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك "لا أحد يتعامل مع مسار أسعار الفائدة هذه بقدر كبير من الثقة، والجميع يتفق على أنها ستعتمد جميعها على البيانات".
وأضاف قائلا "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
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