الجيش: إخماد حريقَين في منطقتَي بمهريه – عاليه ودير المخلّص – الشوف

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 18 /6 /2025، تمكنت ​القوات الجوية​ بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريقَين في منطقتَي بمهريه – عاليه ودير المخلّص – الشوف".

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