شكرا لقرائتكم خبر عن غرفه العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر تبدأ تشكيل غرف فرعية لأمانات المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرفة العمليات المركزية للانتخابات بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب، عن بدأ تلقيها تشكيل عدد من غرف العمليات الفرعية في أمانات المحافظات لبدأ التنسيق بين تلك الغرف والامانة المركزية للحزب.



جدير بالذكر ان الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس الحزب قد اصدر قراره بتشكيل غرفة العمليات المركزية بالمقر الرئيسى للحزب والتي بدأت عملها بداية شهر يونيو الحالي



حيث عقدت اللجنه عدة اجتماعات استعدادية، حيث تم تكليف امانات المحافظات بالحزب بتشكيل غرف عمليات في كل محافظة وإيفاء تشكيلها لغرفة العمليات المركزية..