شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكولا تعاون مع النيل للطيران والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة مصر للطيران للسياحة و الأسواق الحرة بروتوكول تعاون مع شركة النيل للطيران وذلك بحضور، الدكتور سعد معبد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذى اللواء ياسر سعد نائب الرئيس التنفيذى بشركة النيل للطيران و يتضمن البروتوكول توريد مجموعة من المنتجات العالمية المعفاة من الرسوم الجمركية التي تقدمها شركة مصر للطيران للأسواق الحرة لبيعها على متن أسطول طائرات شركة النيل للطيران.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية و توجيهات الدكتور وزير الطيران المدنى و الطيار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران لتحسين تجربة السفر وتوفير خدمات متميزة للركاب.

و اكد الطرفان على ترحيبهما بالتعاون المشترك وتطلعهما لتحقيق المزيد من التعاون فى المستقبل، وحضر حفل التوقيع لفيف من قيادات الشركتين.

و قد تم توقيع البروتوكول كلا من نسرين جعيصة رئيس قطاع الأسواق الحرة بمصر للطيران و احمد عرابي رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للطيران.



