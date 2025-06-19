شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين جعيصة رئيساً لقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 19 يونيو 2025 12:07 ص

أصدر الطيار أحمد عادل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف نسرين عزت محمد بدر جعيصة للقيام بأعمال رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.



وجدير بالذكر أن نسرين محمد عزت بدر جعيصة شغلت عدة مناصب أخرها منصب مدير عام الإدارة العامة للفروع بقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.



