شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: ترامب لا يحترم إلا من يفرض قوته على المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يبدو من سلوكه في علاقاته مع الشرق الأوسط والعالم، يعتمد على مبدأ "الصدمة والترويع"، وهو المفهوم الذي حملته الحملة الأمريكية البريطانية على العراق، ويعني التصعيد لأقصى درجة كوسيلة لتحقيق أهداف تفاوضية".

وتابع خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، على قناة "إكسترا نيوز": "ترامب يتصور أن هذه الطريقة تحقق نتائج على طاولة التفاوض"، لكنه تساءل: "هل يتعامل بهذه الطريقة مع الجميع؟"، مجيبًا: "لم نرَ ترامب يسلك هذا الأسلوب مع فلاديمير بوتين أو مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

واختتم رشوان حديثه بالتأكيد على أن "ترامب لا يحترم إلا من يمتلك القوة ويمارسها بوضوح، فهو لا يقدّر إلا من يفرض نفسه بالقوة على المشهد".