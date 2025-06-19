تل أبيب تبدأ بإعادة إسرائيليين عالقين في الخارج

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

بدأت تل أبيب، أمس، بإعادة عشرات آلاف الإسرائيليين العالقين بالخارج نظرًا لإلغاء الرحلات الجوية إثر الهجوم الذي تشنه إسرائيل على إيران منذ الجمعة الماضي.

واستقبل مطار بن غوريون، أمس، أول رحلة إجلاء عالقين إسرائيليين بالخارج قادمة من مدينة لارنكا في قبرص. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: «هبطت أول رحلة إنقاذ تابعة لشركة العال الإسرائيلية قادمة من لارنكا، صباح الأربعاء في مطار بن غوريون، ضمن العملية الحكومية التي تقودها وزارة النقل». وأضافت: «يهدف هذا الجهد إلى إعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج بعد إلغاء الرحلات الجوية على نطاق واسع بسبب الحرب مع إيران».

وكانت تقديرات إسرائيلية أشارت إلى وجود أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج بسبب إغلاق مطار بن غوريون منذ بدء الهجوم على إيران. وكانت إسرائيل أغلقت مجالها الجوي وعلقت حركة الطيران في مطار بن غوريون منذ بدء الهجوم، ما أدى إلى تكدس آلاف الإسرائيليين في الخارج بانتظار رحلات إجلاء. وخلال اليومين الماضيين، طلبت الحكومة الإسرائيلية من الإسرائيليين العالقين في الخارج التسجيل من أجل عودتهم.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية: «وفقًا للخطة، زادت هيئة المطارات من عدد الموظفين في المطار لضمان عملية سريعة ومبسطة للمسافرين العائدين، بما في ذلك إجراءات دخول سريعة واستلام الأمتعة». وأضافت: «في ضوء الوضع الأمني، شددت هيئة المطارات على ضرورة تقليل وقت الانتظار في المطار إلى الحد الأدنى، وحثت الجمهور على عدم الحضور لاستقبال المسافرين العائدين أو طلب سيارات أجرة لنقلهم».