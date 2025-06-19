مشروع «مسام» ينزع 1,317 لغما في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

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وتمكن فريق مسام في محافظة عدن من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و802 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب تم نزع 34 لغما مضادا للدبابات و460 ذخيرة غير منفجرة، ونزع 14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء بمحافظة تعز.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال مايو حتى الآن إلى 2,456 لغما، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 500 ألف لغم، بعد أن زرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.
في حين تواصل المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع - تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.
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