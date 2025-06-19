شكرا لقرائتكم خبر مشروع «مسام» ينزع 1,317 لغما في الأراضي اليمنية خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2025 م، من انتزاع 1,317 لغما في مختلف مناطق اليمن، منها: 38 لغما مضادا للدبابات، و1,276 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وتمكن فريق مسام في محافظة عدن من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و802 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب تم نزع 34 لغما مضادا للدبابات و460 ذخيرة غير منفجرة، ونزع 14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء بمحافظة تعز.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال مايو حتى الآن إلى 2,456 لغما، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 500 ألف لغم، بعد أن زرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

في حين تواصل المملكة - ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع - تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.