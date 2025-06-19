ثوران بركان يؤدي إلى عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية في إندونيسيا

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وأدت عدة ثورانات بركانية إلى انبعاث رماد بارتفاع نحو 5 آلاف متر في السماء مساء أمس الأول وحتى عصر أمس (بالتوقيت المحلي)، وفي الوقت نفسه انبعثت السحب الرمادية الكثيفة بارتفاع 10 آلاف متر (32.800 قدم)، في حين رفعت السلطات درجة الإنذار إلى أعلى مستوى، مطالبة بالابتعاد عن فوهة البركان بمقدار 8 كلم.
وألغت السلطات عشرات الرحلات الجوية في مطار «أي جوستي نجوراه راي» الدولي أمس، التي تربط بالي بأستراليا، وماليزيا، والهند، والصين.
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