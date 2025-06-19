اخبار العالم

ثوران بركان يؤدي إلى عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية في إندونيسيا

0 نشر
0 تبليغ

ثوران بركان يؤدي إلى عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية في إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر ثوران بركان يؤدي إلى عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية في إندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - ثار بركان جبل «ليوتوبي لاكي-لاكي» بعدما تصاعد الرماد والدخان مجددا أمس، مما تسبب بإخلاء القرى وإلغاء الرحلات الجوية.

وأدت عدة ثورانات بركانية إلى انبعاث رماد بارتفاع نحو 5 آلاف متر في السماء مساء أمس الأول وحتى عصر أمس (بالتوقيت المحلي)، وفي الوقت نفسه انبعثت السحب الرمادية الكثيفة بارتفاع 10 آلاف متر (32.800 قدم)، في حين رفعت السلطات درجة الإنذار إلى أعلى مستوى، مطالبة بالابتعاد عن فوهة البركان بمقدار 8 كلم.

وألغت السلطات عشرات الرحلات الجوية في مطار «أي جوستي نجوراه راي» الدولي أمس، التي تربط بالي بأستراليا، وماليزيا، والهند، والصين.

كانت هذه تفاصيل خبر ثوران بركان يؤدي إلى عمليات إخلاء وإلغاء رحلات جوية في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا