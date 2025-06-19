شكرا لقرائتكم خبر الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بفتح المعابر مع قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بضرورة فتح المعابر بشكل فوري، والسماح بإدخال كل أنواع المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، وأكدت أن استمرار الحصار يتنافى مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم يهدد بتوقف تام للعمليات الإنسانية، ويشكل خطرا مباشرا على قطاعات الصحة والمياه والغذاء والاتصالات.

كما أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن نحو 16,607 طلاب استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر 2023، منهم 137 شهيدا في الضفة الغربية، في حين أصيب أكثر من 26,271 طالبا بجروح متفاوتة.