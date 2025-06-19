الحكومة الفلسطينية تجدد مطالبتها بفتح المعابر مع قطاع غزة

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وأوضحت الحكومة الفلسطينية أن منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم يهدد بتوقف تام للعمليات الإنسانية، ويشكل خطرا مباشرا على قطاعات الصحة والمياه والغذاء والاتصالات.
كما أشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن نحو 16,607 طلاب استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي مطلع أكتوبر 2023، منهم 137 شهيدا في الضفة الغربية، في حين أصيب أكثر من 26,271 طالبا بجروح متفاوتة.
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