استشهاد 30 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، فيما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي.
وأشارت المصادر الطبية إلى استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وفي مدينة غزة استشهد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من المدينة.
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