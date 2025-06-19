استشهاد 30 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 30 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح وحروق مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس، مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، فيما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي.

وأشارت المصادر الطبية إلى استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بمنطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة استشهد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل بحي الزيتون، ترافق ذلك مع عمليات نسف واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من المدينة.