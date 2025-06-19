الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بشكل كامل أمام الزوار والمصلين، وتفرض مزيدا من القيود عليه لليوم السادس على التوالي، وسط إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، ألقت بظلال قاتمة على جميع مناحي الحياة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحام عدد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، ترافق ذلك مع مداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.

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