شكرا لقرائتكم خبر الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال اقتحام عدد من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، ترافق ذلك مع مداهمة منازل الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم.
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