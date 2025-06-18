خامنئي: إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وأي هجوم أميركي ستكون عواقبه وخيمة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن إسرائيل ارتكبت خطأ فادحا وستلقى جزاء عملها، مشيرا إلى أن بلاده لن تغفر لها على انتهاك الأجواء الإيرانية، فيما قال إن طهران لن تستسلم وهدد واشنطن بعواقب وخيمة في حال هاجمت بلاده.

وذكر أن "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".

وتطرق خامنئي إلى احتمالية انضمام واشنطن إلى الحرب ضد بلادها، قائلا "على الأميركيين أن يعلموا أن أي تدخل عسكري سيؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها".

وتابع تعليقا على تهديدات ترامب "العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لن يتحدثوا معها بلغة التهديد"، مشيرا إلى أن على واشنطن أن تعلم أننا لن نستسلم وأن أي هجوم أميركي ستكون عواقبه وخيمة لا يمكن إصلاحها.

وأضاف أن "الشعب الإيراني يقف بقوة أمام الحرب المفروضة ولن يستسلم أمام أحد. إن شجاعة الشعب الإيراني في مواجهة العدوان الخبيث والأحمق" لإسرائيل "دليل على نضجه وعقلانيته".

ولفت خامنئي إلى أن "شعبنا لن يخضع لأي إملاءات من أي جهة كانت ولن يرضخ أيضا للسلام المفروض".

وذكر مسؤول إيراني، أن "عملياتنا العسكرية تجري وفق مخطط متدرج مرحلي بعيدا عن انفعالات مضرة، ولم نستخدم حتى الآن سوى جزء من قدراتنا العسكرية وهناك مفاجئات ثقيلة قادمة تدريجيا"؛ حسبما نقل عنه موقع "العربي الجديد" اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه "بعد إصدار إنذارات إسرائيلية بإخلاء مناطق في طهران وجهنا إنذارات بإخلاء تل أبيب وحيفا، وهجماتنا ستطاول المناطق السكنية في تل أبيب من دون أي اعتبارات حال استهداف أحياء سكنية".

وتابع المسؤول الإيراني "وجهنا رسائل عسكرية قوية لجهات غربية وإقليمية بأن ردودنا لا تزال تقتصر على أهداف عسكرية، وتلقينا رسائل أميركية خلال اليومين الماضيين فيما تمارس جهات إقليمية تحركات دبلوماسية مكثفة لضبط الأمور ومنع وقوع مواجهة شاملة في المنطقة".

وأشار إلى أن "هذه التحركات الدبلوماسية لم تحقق بعد اختراقا في الضغط على الجانب الأميركي لكبح جماح إسرائيل، وقد أكدنا رفضنا لأي مفاوضات قبل وقف العدوان الإٍسرائيلي وحذرنا بشدة من أي تدخل أميركي مباشر في العدوان".

وتطرق المسؤول الإيراني إلى احتمالية انضمام واشنطن للحرب، بالقول إنه "أبلغنا الوسطاء أن ردودنا على أي مشاركة أميركية مباشرة في العدوان ستكون بلا أي قيود أو سقف، وقد تلقينا تأكيدات مطمئنة من دول في المنطقة بعدم السماح لواشنطن باستخدام قواعدها على أراضيها في أي عدوان ضدنا".

وأوضح "أبلغنا هذه الدول أن تلك القواعد ستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة إذا ما تعرضنا لأي عدوان أميركي منها".

وأضاف أن "المواجهة الحالية ما زالت تحت السيطرة لكن المشاركة الأميركية فيها ستخرجها عن السيطرة وتشعل المنطقة بكاملها. خططنا لخطوات أخرى لن نكشف عنها حاليا وستدخل حيز التنفيذ حال تطورت المواجهة إلى حرب شاملة بمشاركة أميركية، وخطط إغلاق مضيق هرمز ومنع تدفق النفط منه جاهزة".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن المنشآت النووية لم تتعرض لأضرار كبيرة رغم تعرضها لهجمات، فيما أن منشأة "فوردو" تعمل.

المصدر : وكالات