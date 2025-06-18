وزير الدفاع الأميركي: الجيش مستعد لتنفيذ أي قرارات لترمب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إن الجيش "مستعد لتنفيذ" أي قرار قد يتخذه الرئيس دونالد ترمب بشأن مسائل الحرب والسلم، لكنه رفضه تأكيد الاستعداد لخيارات توجيه ضربات لإيران.

وأضاف هيغسيث أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "إذا تم اتخاذ تلك القرارات، فإن وزارة (الدفاع) مستعدة لتنفيذها".

وفي ذات السياق، رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، تأكيد ما إذا كان سيأمر بهجوم على منشآت إيران النووية، وقال ردًا على سؤال صحافية: "ألا تعتقدين أنني لن أجيب على ذلك؟ هل سأهاجم المنشآت النووية الإيرانية؟ لا أحد يعلم ما سأفعله"، مضيفًا: "إيران لديها الكثير من المتاعب، وهم يريدون التفاوض، لكن في النهاية، في اليوم 61، تلقّوا ضربة".

وتابع ترامب إن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما وربما لن نستكمل الأسبوع"، وتابع متحدثًا عن المفاوضات المحتملة مع إيران: "هناك فرق كبير بين الآن وبين ما كان قبل أسبوع، أليس كذلك؟ لقد وافقوا على القدوم إلى البيت الأبيض، وهذا أمر شجاع، لكنه ليس سهلاً بالنسبة لهم".

المصدر : التلفزيون العربي