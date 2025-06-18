ترامب: لا أحد يعلم ما سأفعله تجاه إيران... والأسبوع المقبل حاسم

القاهرة - كتب محمد نسيم - رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، 18 يونيو 2025، تأكيد ما إذا كان سيأمر بهجوم على منشآت إيران النووية.

وقال ترامب ردًا على سؤال صحافية: "ألا تعتقدين أنني لن أجيب على ذلك؟ هل سأهاجم المنشآت النووية الإيرانية؟ لا أحد يعلم ما سأفعله"، مضيفًا: "إيران لديها الكثير من المتاعب، وهم يريدون التفاوض، لكن في النهاية، في اليوم 61، تلقّوا ضربة".

وتابع إن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما وربما لن نستكمل الأسبوع"، وتابع متحدثًا عن المفاوضات المحتملة مع إيران: "هناك فرق كبير بين الآن وبين ما كان قبل أسبوع، أليس كذلك؟ لقد وافقوا على القدوم إلى البيت الأبيض، وهذا أمر شجاع، لكنه ليس سهلاً بالنسبة لهم".

وقال ترامب إن "صبرنا قد نفد بالفعل" تجاه إيران. وردًا على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي أكد فيها أن طهران لن تستسلم، علّق ترامب بالقول: "حظًا سعيدًا".

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ونفذت إسرائيل هجمات جديدة على طهران، مع تواصل استهدافاتها لمواقع نووية ومقرات عسكرية وطائرات ومنصات صواريخ في العاصمة ومناطق أخرى في إيران، وفي المقابل تسللت عدة طائرات إيرانية مسيّرة إلى الجولان السوري المحتل حيث أعلن الجيش اعتراضها.

وطالت الهجمات على طهران المنطقة التي يقع بها مقر إقامة خامنئي تحت الأرض، حسبما أوردت تقارير إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف محيط مبان تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

المصدر : عرب 48