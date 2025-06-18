إردوغان: نبذل كل جهدنا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وسورية واليمن وإيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها لوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة وسورية ولبنان واليمن وجارتها إيران، مشددا على أن تركيا تتابع عن كثب "هجمات إسرائيل الإرهابية" على إيران، وأن جميع المؤسسات التركية في حالة تأهب قصوى تحسبا لتداعياتها المحتملة.

وأوضح إردوغان أن بلاده مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات وحالات سلبية فيما يخص الحرب الإسرائيلية على إيران، وقال: "لا طموح لدينا أو رغبة سوى تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا، ونريد فقط التعاون والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

وانتقد الرئيس التركي صمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ودول العالم تجاه "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة"، مؤكدا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو "تجاوز منذ زمن طويل الظالم هتلر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها"، على حد تعبيره.

وأضاف إردوغان: "تركيا أصبحت الآن دولة ذات بنية دفاعية متكاملة تحمي سماءها بأنظمة دفاع جوي محلية"، مشددا على أن بلاده ماضية بعزيمة ومثابرة حتى الوصول إلى "الاستقلال الكامل" في الصناعات الدفاعية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن إسرائيل وسعت نطاق عدوانها في المنطقة من خلال مهاجمة أهداف وتنفيذ عمليات اغتيال داخل إيران، مؤكدا أن بلاده لا تتردد في الرد اللازم على أي هجوم يستهدفها، وأن أنقرة ستواصل اتصالاتها الدبلوماسية وبذل قصارى جهدها لمنع وقوع كارثة قد تطول الجميع جراء العدوان الإسرائيلي.

وختم إردوغان تصريحاته بالتأكيد على أن "كفاحنا لوقف العدوان الإسرائيلي سيستمر، وستتواصل جهودنا لإحلال السلام في منطقتنا".

المصدر : وكالات