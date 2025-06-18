خامنئي يعلن بداية المعركة ضد إسرائيل: لن نساوم أبداً

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سلسلة تدوينات نشرها اليوم الأربعاء عبر منصة إكس، انطلاق ما وصفه بـ"المعركة" ضد إسرائيل، مشدداً على أن طهران لن تدخل في أي مساومة مع إسرائيل.

وقال خامنئي في تدوينته الأولى "باسم حيدر الجبار تبدأ المعركة"، مضيفاً في إشارة رمزية "علي يعود إلى خيبر مع ذو الفقار"، في استدعاء رمزي للتراث الإسلامي ومعارك الإمام علي بن أبي طالب وتحديدا نزعه باب حصن خيبر الذي كان يتحصن فيه اليهود. وفي تدوينة لاحقة، دعا المرشد الإيراني إلى "التعامل بقوة في مواجهة الكيان الصهيوني الإرهابي"، مؤكداً "لن نساوم الصهاينة أبداً".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، والتي اندلعت أواخر الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات إسرائيلية متزايدة من إمكانية استهداف القيادة الإيرانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح بأنه لا يستبعد اغتيال المرشد الإيراني، معتبراً أن مثل هذا الاستهداف "سينهي الصراع، ولن يصعّده".

من جانبه، حذّر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خامنئي بشكل مباشر، قائلاً "من الأفضل أن يتذكر مصير الديكتاتور في الدولة المجاورة"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد علّق على احتمال استهداف خامنئي قائلاً "نعرف تماماً مكان اختبائه، إنه هدف سهل، لكنه لا يزال آمناً حتى الآن"، مضيفاً في منشور على "تروث سوشيال": "لن نقضي عليه حالياً، لكن صبرنا ينفد.. الاستسلام غير المشروط".

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الأوسط