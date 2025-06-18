تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:

إسرائيل تشنّ ضربتها المفاجئة
• أطلقت إسرائيل حملة جوية موسعة ضد منشآت عسكرية ونووية إيرانية، من بينها موقع تحت الأرض يُعتقد أنه مرتبط بتخصيب اليورانيوم في فوردو.
• الضربات أسفرت عن مقتل عدد من كبار الضباط والعلماء النوويين الإيرانيين.
• إيران أطلقت أكثر من 150 صاروخًا ومسيرات رداً فورياً، مما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً في إسرائيل، بينهم مدنيون.
اليوم الثاني – السبت 14 يونيو 2025
إيران توسّع الرد والمجتمع الدولي يحذر
• إيران صعّدت من ردها بإطلاق أكثر من 200 صاروخ جديد على وسط إسرائيل، بينها تل أبيب وبئر السبع.
• أنباء عن استهداف مواقع حساسة قرب منشآت نووية إسرائيلية.
• دول أوروبية دعت إلى وقف التصعيد فورًا، فيما أبقت واشنطن موقفها «مراقبًا».
• أولى صور الضربات الإسرائيلية أظهرت دمارًا واسعًا في محيط طهران وأصفهان.
اليوم الثالث – الأحد 15 يونيو 2025
استهداف المرافق النووية وتصعيد غير مسبوق
• إسرائيل تضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في طهران وضواحيها.
• الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشآت نووية لقصف مباشر.
• أكثر من 300 قتيل في إيران، معظمهم من المدنيين، حسب تقارير حقوقية.
• إيران تعلن أن برنامجها النووي «لن يتوقف»، وتطلق 70 صاروخاً إضافياً.
اليوم الرابع – الإثنين 16 يونيو 2025
تحركات دبلوماسية عُمانية تتعطل وتصعيد أمني
• كان من المفترض عقد جولة مفاوضات أميركية-إيرانية في سلطنة عمان، لكن تم تعليقها بسبب تطور العمليات العسكرية.
• إسرائيل تضرب مقراً تابعاً للأمن الداخلي الإيراني، في تصعيد يستهدف مراكز السيطرة الداخلية.
• انفجارات عنيفة تهز طهران، وشهود عيان يتحدثون عن قصف طال حي الحاكمية.
اليوم الخامس – الثلاثاء 17 يونيو 2025
انخفاض وتيرة الرد الإيراني واستهداف منصات الإطلاق
• عدد الصواريخ الإيرانية ينخفض بشكل كبير، دون توضيح رسمي من طهران.
• إسرائيل تعلن تدمير عدد من منصات الإطلاق ومستودعات الطائرات المسيّرة في جنوب إيران.
• استمرار سقوط ضحايا مدنيين، وتفاقم أزمة الوقود والنزوح في محيط طهران.
• أكثر من 1277 جريحًا في إيران بحسب آخر الإحصائيات المعلنة.
اليوم السادس – الأربعاء 18 يونيو 2025
خامنئي يظهر ويهاجم ترمب.. وتصريحات أميركية نارية
• المرشد الإيراني علي خامنئي يظهر في فيديو مصوّر ويعلن: «الأمة الإيرانية لن تستسلم».
• الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد في منشور على وسائل التواصل، داعيًا خامنئي إلى «الاستسلام غير المشروط»، مضيفًا: «نحن نعلم أين هو، لكننا لا ننوي قتله الآن».
• واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج، فيما تنفي نيتها المباشرة بالتدخل العسكري.
• آلاف الإيرانيين يغادرون العاصمة، وطوابير البنزين تمتد لساعات.
• الرحلات الجوية تعود تدريجياً إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.
أبرز المواقع المستهدفة:
أولًا: المواقع المستهدفة في إيران
• منشآت تخصيب اليورانيوم
• منشأتان لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.
• البرنامج النووي الإيراني.
مقر تابع لقوات الأمن الداخلي الإيراني
• جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن قمع الاحتجاجات.
• أكاديمية تابعة للحرس الثوري.
• مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات – جنوب إيران
• البنية التحتية للطاقة والوقود
• أحياء سكنية – طهران وأصفهان
ثانيًا: المواقع المستهدفة في إسرائيل
1. وسط إسرائيل – تل أبيب وبئر السبع
2. منشآت عسكرية غير معلنة – جنوب إسرائيل
3. مطار بن غوريون الدولي – تل أبيب
4. مواقع دفاع جوي واعتراض صواريخ
ملاحظات عامة:
• عدد الضحايا في إيران:
• تقارير غير رسمية: أكثر من 585 قتيلًا، بينهم 239 مدنيًا.
• الجرحى: نحو 1277 مصابًا.
• عدد الضحايا في إسرائيل:
• 24 قتيلًا ومئات المصابين.
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