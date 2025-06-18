تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:

اليوم الأول – الجمعة 13 يونيو 2025

إسرائيل تشنّ ضربتها المفاجئة

• أطلقت إسرائيل حملة جوية موسعة ضد منشآت عسكرية ونووية إيرانية، من بينها موقع تحت الأرض يُعتقد أنه مرتبط بتخصيب اليورانيوم في فوردو.

• الضربات أسفرت عن مقتل عدد من كبار الضباط والعلماء النوويين الإيرانيين.

• إيران أطلقت أكثر من 150 صاروخًا ومسيرات رداً فورياً، مما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً في إسرائيل، بينهم مدنيون.

اليوم الثاني – السبت 14 يونيو 2025

إيران توسّع الرد والمجتمع الدولي يحذر

• إيران صعّدت من ردها بإطلاق أكثر من 200 صاروخ جديد على وسط إسرائيل، بينها تل أبيب وبئر السبع.

• أنباء عن استهداف مواقع حساسة قرب منشآت نووية إسرائيلية.

• دول أوروبية دعت إلى وقف التصعيد فورًا، فيما أبقت واشنطن موقفها «مراقبًا».

• أولى صور الضربات الإسرائيلية أظهرت دمارًا واسعًا في محيط طهران وأصفهان.

اليوم الثالث – الأحد 15 يونيو 2025

استهداف المرافق النووية وتصعيد غير مسبوق

• إسرائيل تضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في طهران وضواحيها.

• الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تعرض منشآت نووية لقصف مباشر.

• أكثر من 300 قتيل في إيران، معظمهم من المدنيين، حسب تقارير حقوقية.

• إيران تعلن أن برنامجها النووي «لن يتوقف»، وتطلق 70 صاروخاً إضافياً.

اليوم الرابع – الإثنين 16 يونيو 2025

تحركات دبلوماسية عُمانية تتعطل وتصعيد أمني

• كان من المفترض عقد جولة مفاوضات أميركية-إيرانية في سلطنة عمان، لكن تم تعليقها بسبب تطور العمليات العسكرية.

• إسرائيل تضرب مقراً تابعاً للأمن الداخلي الإيراني، في تصعيد يستهدف مراكز السيطرة الداخلية.

• انفجارات عنيفة تهز طهران، وشهود عيان يتحدثون عن قصف طال حي الحاكمية.

اليوم الخامس – الثلاثاء 17 يونيو 2025

انخفاض وتيرة الرد الإيراني واستهداف منصات الإطلاق

• عدد الصواريخ الإيرانية ينخفض بشكل كبير، دون توضيح رسمي من طهران.

• إسرائيل تعلن تدمير عدد من منصات الإطلاق ومستودعات الطائرات المسيّرة في جنوب إيران.

• استمرار سقوط ضحايا مدنيين، وتفاقم أزمة الوقود والنزوح في محيط طهران.

• أكثر من 1277 جريحًا في إيران بحسب آخر الإحصائيات المعلنة.

اليوم السادس – الأربعاء 18 يونيو 2025

خامنئي يظهر ويهاجم ترمب.. وتصريحات أميركية نارية

• المرشد الإيراني علي خامنئي يظهر في فيديو مصوّر ويعلن: «الأمة الإيرانية لن تستسلم».

• الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرد في منشور على وسائل التواصل، داعيًا خامنئي إلى «الاستسلام غير المشروط»، مضيفًا: «نحن نعلم أين هو، لكننا لا ننوي قتله الآن».

• واشنطن ترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج، فيما تنفي نيتها المباشرة بالتدخل العسكري.

• آلاف الإيرانيين يغادرون العاصمة، وطوابير البنزين تمتد لساعات.

• الرحلات الجوية تعود تدريجياً إلى مطار بن غوريون في تل أبيب.

أبرز المواقع المستهدفة:

أولًا: المواقع المستهدفة في إيران

• منشآت تخصيب اليورانيوم

• منشأتان لتصنيع أجهزة الطرد المركزي.

• البرنامج النووي الإيراني.

مقر تابع لقوات الأمن الداخلي الإيراني

• جهاز الأمن الداخلي المسؤول عن قمع الاحتجاجات.

• أكاديمية تابعة للحرس الثوري.

• مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات – جنوب إيران

• البنية التحتية للطاقة والوقود

• أحياء سكنية – طهران وأصفهان

ثانيًا: المواقع المستهدفة في إسرائيل

1. وسط إسرائيل – تل أبيب وبئر السبع

2. منشآت عسكرية غير معلنة – جنوب إسرائيل

3. مطار بن غوريون الدولي – تل أبيب

4. مواقع دفاع جوي واعتراض صواريخ

ملاحظات عامة:

• عدد الضحايا في إيران:

• تقارير غير رسمية: أكثر من 585 قتيلًا، بينهم 239 مدنيًا.

• الجرحى: نحو 1277 مصابًا.

• عدد الضحايا في إسرائيل:

• 24 قتيلًا ومئات المصابين.