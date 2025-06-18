قتلى جراء الأمطار في ولاية غوجارات الهندية

ابوظبي - سيف اليزيد - قضى ما لا يقل عن 27 شخصاً منذ الاثنين في أمطار غزيرة مرتبطة بالرياح الموسمية في غوجارات على ما أعلنت سلطات هذه الولاية الواقعة في شمال غرب الهند.

وقالت الحكومة المحلية في بيان «ارتفع عدد القتلى في حوادث مرتبطة بالأمطار في غوجارات إلى 27 الأربعاء»، بعدما أعلنت في حصيلة سابقة أن 18 شخصا لقوا حتفهم.

ونشرت فرق الاستجابة لمساعدة المواطنين في جنوب الولاية.

وأكثر المناطق عرضة لسوء الأحوال الجوية هما مدينتا باليتانا وجيسار اللتان سجلتا تساقط 867 مليمتراً من الأمطار في 24 ساعة.

وقال مفوض شؤون الإغاثة ألوك كومار باندي إن الضحايا قضوا جراء العواصف والبرق وانهيار منشآت جراء سوء الأحوال الجوية.