شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبو زيد: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد طفرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد طفرة كبيرة، منذ بضعة سنوات، خاصة العام الماضي، حيث تم ترفيع العلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "الاتحاد الأوروبي ينظر بمنظور جديد لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، باعتبارها منطقة جوار جغرافي للاتحاد الأوروبي".

وتابع: "التجربة الخاصة للاتحاد الأوروبي مع مصر والشراكة الاستراتيجية، يعتبرها النموذج الأهم والأول، وهناك رغبة سياسية في نجاح هذا النموذج بشكل كبير".

وقال: "هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، جزء منها ما يسمى بحزمة الدعم المالي الكلي، والتي تقدر بـ 7.4 مليار يورو، جزء منها قروض ميسرة ومريحة ويتم دفعها على سنوات طويلة وهذه الحزمة قيمتها 5 مليارات يورو، وتم صرف الشريحة الأولى منها في ديسمبر الماضي".

وأضاف: "اليوم اعتمد البرلمان الأوروبي الشرحة الثانية من الحزمة بقيمة 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار، وتلك الحزمة مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الذي تقوم به بالتعاون مع البنك الدولي، والتي هدفها سد الفجوة التمويلية".