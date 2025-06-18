شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ غدًا الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 18 يونيو 2025 10:13 م
وجّه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ غدًا الخميس، 19 يونيو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.
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