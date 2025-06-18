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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ غدًا الخميس

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نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ غدًا الخميس

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 18 يونيو 2025 10:13 م

وجّه نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع طارئ غدًا الخميس، 19 يونيو 2025، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لبحث تداعيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية للمحامين.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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