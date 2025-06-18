شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بـ1.7 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية أحمد كجوك لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 والتي وافق عليها مجلس النواب، عن زيادة مخصصات دعم برنامج الإسكان الاجتماعي لتصل إلى 13.62 مليار جنيه، مقارنة بـ 11.92 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه، تمثل نموا نسبته 14.3%.

وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل، وتوفير سكن ملائم لهم ضمن خطط العدالة الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج القومي للإسكان، الذي يمثل أحد أهم أدوات التدخل الاجتماعي المباشر.

ويعكس البيان المالي توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمارات الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لاسيما الفئات الأكثر احتياجا.