شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات النواب توافق على إنشاء مستشفى عام فى مدينة العبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإنشاء مستشفى عام بمدينة العبور الجديدة.

واستعرضت النائبة أميرة العادلي الاقتراح وفلسفته خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي، مؤكدة أن إنشاء المستشفى خطوة هامة في ظل النمو السكاني المتسارع الذي تشهده المدينة، واحتياج المواطنين إلى خدمات طبية متكاملة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن أثر وجود المستشفي وخدماتها سيمتد إلى عدد من المدن والمجتمعات العمرانية المجاورة، وحضر الاجتماع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندسة مي إسماعيل، والدكتورة أسماء العربي، من وزارة الصحة.



