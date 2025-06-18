روسيا: نحن على شفا كارثة نووية في إيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية تعني أن العالم على بعد ملليمترات من كارثة".

وأضاف زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أن "المنشآت النووية تتعرض لغارات، وهيئة الرقابة على السلامة النووية التابعة للأمم المتحدة لاحظت بالفعل أضراراً محددة".