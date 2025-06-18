باكستان وبريطانيا تعربان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الأمني الإقليمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أعرب خلاله الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الأمني الإقليمي المتدهور.

وسلط إسحاق دار الضوء على التهديدات الخطيرة للاستقرار والسلام في المنطقة وخارجها في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأكد الطرفان ضرورة تهدئة التوترات ومنع المزيد من التصعيد.

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