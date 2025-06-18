بعد استعادة كورسك.. روسيا تتقدم بمنطقة سومي الأوكرانية المتاخمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن السيطرة على بلدة جديدة في منطقة سومي في شمال شرقي أوكرانيا، حيث كثّفت موسكو عملياتها في الأسابيع الأخيرة.

وسيطر الجنود الروس على بلدة نوفوميكولاييفكا في سومي التي تبعد حوالي أربعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية الروسية، بحسب ما أفاد به وزارة الدفاع عبر “تليغرام”.

يأتي هذا التقدّم فيما يخيّم الجمود على مفاوضات السلام بين الطرفين مع رفض موسكو هدنة غير مشروطة تطالب بها كييف والدول الأوروبية المتحالفة معها.

ورفضت أوكرانيا من جهتها مطالب موسكو واصفةً إيّاها بأنها “إملاءات”.

وحاولت روسيا السيطرة على عاصمة منطقة سومي في بداية الحرب مع أوكرانيا في 2022، قبل أن تتصدّى لها القوّات الأوكرانية في هجوم مضاد في فترة لاحقة من تلك السنة.

وفي 2024، استخدمت أوكرانيا منطقة سومي كقاعدة لشنّ عمليات التوغّل في منطقة كورسك الروسية.

وبعد استعادة كورسك في فترة سابقة من هذا العام، أمر فلاديمير بوتين الجيش بالتقدّم مجدّداً عبر الحدود للتصدّي للقوّات الأوكرانية.

وليست سومي ضمن الخليج 365 الأوكرانية الخمس التي أعلنت روسيا عن ضمّها رسمياً إلى أراضيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن قوّاته سيطرت أيضاً على بلدة دوفنكه في منطقة خاركيف.

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